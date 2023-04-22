Житель Рыбинска оплатил долг в миллион рублей из-за угрозы потерять квартиру в Краснодаре

Житель Рыбинска заплатил 1 млн руб. долга по алиментам из-за угрозы потерять квартиру в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ярославского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Фото: Ярославское управление ФССП Судебный пристав

Фото: Ярославское управление ФССП

38-летний житель Рыбинска не платил алименты на своего 14-летнего сына. Долг достиг 1 млн руб. Имущества в Ярославской области у должника не обнаружилось, зато судебные приставы нашли в его собственности двухкомнатную квартиру в Краснодаре.

«Судебные приставы сразу же вынесли постановление о запрете на совершение действий по регистрации, а уведомление об этом направили в личный кабинет должника на портале Госуслуги. Получив уведомление от судебных приставов, мужчина осознал, что в дальнейшем его квартира может быть арестована и принудительно реализована на торгах, поэтому в кратчайший срок полностью оплатил задолженность и предоставил судебным приставам платежный документ»,— рассказали в пресс-службе ярославского управления ФССП.

Андрей Иванов