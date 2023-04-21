Сбитая на тротуаре в Краснодаре пенсионерка скончалась в больнице

Женщина, пострадавшая в ДТП на улице Буденного в Краснодаре, скончалась в больнице. В настоящее время предполагаемая виновница инцидента дает показания в полиции, начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

Девушка, подозреваемая в совершении ДТП, при даче показаний указала, чтобы избежать столкновения с резко остановившемся перед ней автомобилем, допустила выезд на встречную полосу, где сменила резко направление и столкнулась с 75-летней женщиной и зданием.

Авария произошла 20 апреля. Женщина за рулем Masda, двигаясь по улице Буденного со стороны улицы Коммунаров, сбила пожилую женщину.

Олег Исаев

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