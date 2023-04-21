Депутата думы Нижнего Тагила Римму Ильину оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконный митинг

Пригородный районный суд Свердловской области оштрафовал депутата городской думы Нижнего Тагила Римму Ильину на 20 тыс. руб. по ч. 2 ст.20.2 КоАП РФ за организацию несанкционированного митинга, сообщили «Ъ-Урал» в суде.

Напомним, 16 марта прошел митинг в поселке Леневка под Нижним Тагилом. Местные жители были недовольны тем, что компания «Тагильский щебень» планирует начать разработку карьера в Леневке. Местные экоактивисты указывали на то, что он близко расположен к детским лагерям, санаторию и дачным участкам.

Спустя два дня после проведения митинга сотрудники полиции составили протокол на Римму Ильину за организацию несанкционированного мероприятия.

По данным TagilCity, на первом судебном заседании госпожа Ильина не признала вину. Она уверяла, что не организовывала событие, а только сделала несколько фотографий и видео, когда возвращалась домой с работы. На заседании 20 апреля представители полиции предоставили суду дополнительный раппорт об осмотре предполагаемого места митинга. По мнению адвоката Риммы Ильиной, этого недостаточно, чтобы обвинять в организации несанкционированного мероприятия. Однако суд назначил ей штраф 20 тыс. руб.

Полина Хабарова

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