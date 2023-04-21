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Коммерсантъ FM
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Maserati GranTurismo получил дизайнерские версии с особым кузовом

Компания Maserati на Неделе дизайна в Милане представила два эксклюзивных спорткара GranTurismo, созданных специалистам заводского подразделения Centro Stille.

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Maserati GranTurismo Folgore Fuoriserie Luce

Maserati GranTurismo Folgore Fuoriserie Luce

Фото: Maserati

Maserati GranTurismo Trofeo Fuoriserie Prisma

Maserati GranTurismo Trofeo Fuoriserie Prisma

Фото: Maserati

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Maserati GranTurismo Folgore Fuoriserie Luce

Фото: Maserati

Maserati GranTurismo Trofeo Fuoriserie Prisma

Фото: Maserati

760-сильное электрическое купе Maserati GranTurismo Folgore Fuoriserie Luce отличается зеркальным кузовом, украшенным выгравированным лазером объемным рисунком из геометричных элементов. Салон получил отделку экологичным материалом Econyl бело-синего цвета, символизирующего морские волны.

Версия Fuoriserie Prisma создана на базе 550-сильного Maserati GranTurismo Trofeo, особенностью которого стал многоцветный кузов. Для окраски автомобиля использованы 14 разных оттенков — два созданы специально для новинки, а остальные заимствованы из исторической палитры марки. Спорткар украшен 8,5 тыс нанесенных вручную букв, составляющих названия моделей Maserati.

О серийных перспективах Maserati GranTurismo Folgore Fuoriserie Luce и Maserati GranTurismo Trofeo Fuoriserie Prisma не сообщается.

Максим Вершинин

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