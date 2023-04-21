Полиция организовала проверку после получения ребенком на Кубани ожогов 50% тела

Полиция проверит обстоятельства получения ожогов двухлетним мальчиком в Староминском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение»,— отметили в ведомстве.

18 апреля в Староминском районе двухлетний мальчик самостоятельно залез на раковину и открыл кран с горячей водой, пока его мать спала в состоянии опьянения. Ребенок повредил кипятком ноги и туловище, получив ожоги второй степени 50% тела. Врачи Староминской ЦРБ оперативно оказали ему медпомощь. Однако состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое, в связи с этим его госпитализировали в профильное медучреждение Краснодара.

Татьяна Ручкина

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