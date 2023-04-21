Станцию метро «Спасская» закрывали на вход вслед за «Горьковской»

Станцию метро «Спасская» в Петербурге закрывали на несколько минут из-за увеличения пассажиропотока. Об этом утром 21 апреля сообщили в пресс-службе подземки города.

Пассажиров призывали воспользоваться соседними «Сенная площадь» и «Садовая». С утра также закрывали станцию «Горьковская». В 6:58 ее открыли на вход с ограничениями. Напомним, что 21 апреля мусульмане празднуют Ураза-байрам. Они собираются в мечетях для совершения главного ритуала — коллективной молитвы-намаза.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге 21 апреля ограничат движение в связи с праздником Ураза-Байрам.

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