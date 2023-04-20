В Ярославле гарантийный ремонт парка проведут в течение недели

В мэрии Ярославля считают, что парк Судостроителей, благоустроенный в 2022 году, не требует серьезной переделки. Выявленные недочеты подрядчик обещает устранить в течение недели. Сроки гарантийных работ обозначили на официальном сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк Судостроителей

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Парк Судостроителей

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославский штаб ОНФ совместно со Следственным комитетом провели проверку в парке Судостроителей в Ярославле. Общественники констатировали, что часть работ по благоустройству, выполненных в 2022 году, требует переделки. В мэрии после своей проверки утверждают, что проблемы несущественные.

«Серьезных замечаний не выявлено. Местами есть небольшие провалы в плиточном покрытии, на лавочках есть повреждения, это следствие их неаккуратного использования. Повреждены светильники. В целом объект находится в удовлетворительном состоянии»,— сказал первый заместитель директора МКУ «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

По мнению представителя подрядной организации АО «Горстройзаказчик» Александра Сиденко, причиной разрушений в парке стали «недобросовестные жители, которые негуманно относятся к выполненному благоустройству». Он пояснил, что объем исправительных работ небольшой, в течение нескольких дней подрядчик «приведет все необходимое в соответствие».

Алла Чижова