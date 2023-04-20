На экс-сотрудницу УМВД Адыгеи завели дело за выдачу иностранцу разрешения на проживание в РФ

В Майкопе на бывшую сотрудницу управления по вопросам миграции МВД по республике Адыгея завели уголовное дело. Женщина подозревается в незаконной выдаче иностранцу разрешения на временное проживание в России, сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

В декабре 2022 года знакомый иностранец попросил инспектора одного из подразделений управления по вопросам миграции МВД по Адыгее выдать ему разрешение на временное проживание в РФ. Женщина выдала документы, при этом нарушив миграционное законодательство.

На нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышении должностных полномочий). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В МВД по республике проводится служебная проверка. Сотрудница уволена из органов внутренних дел.

Татьяна Ручкина

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