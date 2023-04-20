Петербургский клуб оштрафовали на миллион рублей по статье о пропаганде ЛГБТ

Смольнинский районный суд Петербурга привлек ООО «Спортекс» к административной ответственности по статье о пропаганде ЛГБТ (ч.3 ст.6.21 КоАП РФ). Юрлицо оштрафовали на миллион рублей, это первый случай административной ответственности по этой статье в городе. Об этом 20 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии обвинения, в интернете на сайтах «Спортекса» была размещена реклама клуба Born, предоставление услуг которого нацелено на «отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации». Среди объявлений также уточнялась информация о работе гей-сауны «У цирка» и ее адрес.

Ответчик вину не признал. Суд назначил «Спортексу» наказание в виде административного штрафа в размере миллиона рублей.

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