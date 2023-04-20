Покупателю жилья в 2023 году важно удобство заключения сделки и надежность застройщика

Потребительские привычки в сфере недвижимости в последние годы существенно изменились

О том, как именно, а также об основных тенденциях в строительной отрасли в данный момент рассказала коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт в рамках мастер-класса на «Всероссийском жилищном конгрессе» в Сочи.

Акцент в своем выступлении она сделала на предпочтениях клиентов, на том, как именно они выбирают продукт, и как динамика продаж может меняться в зависимости от наличия в жилом комплексе определенных инфраструктурных элементов, нестандартных подходов и применения маркетинговых технологий.

«Сегодня отчетливо заметен тренд на фиджитальную реальность, то есть смешение физической и виртуальной реальности. В девелопменте это означает, что покупатель должен чувствовать абсолютную бесшовность этих двух миров, их полное слияние и иметь возможность купить то, что ему хочется там, где ему будет более удобно», - прокомментировала Ольга Нарт.

В целом совершение сделки в недвижимости сегодня базируется на трех ключевых ценностях – денег, времени и ассортимента.

Также Ольга Нарт отметила тренд на приобретение готовых решений в недвижимости. По ее словам, 77% покупателей сегодня хотят покупать квартиры с отделкой, 62% - с мебелью, а 85% выбирают «умные дома». При этом еще большее значение, чем раньше получает надежность застройщика. Клиент хочет знать, что совершает выгодную сделку, которая способна решить его задачи.

«Утверждения о том, что жилые комплексы должны быть чем-то большим, в девелопменте звучат уже давно. Но сегодня речь идет о целом наборе решений, направленных на удовлетворение потребностей жильцов. Образ комфорта в сознании покупателя жилья постоянно меняется, и девелоперам нужно прилагать усилия, чтобы их проекты соответствовали этим ожиданиям. Не только сегодня, но и в будущем – через 3, 5 или 10 лет», - считает Ольга Нарт.

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