Владельцы сами демонтировали незаконные ларьки на улице Яцкова в Краснодаре

В Краснодаре более 700 кв. м по улице имени Героя Яцкова очистят от незаконных ларьков. Уже начался демонтаж девяти несанкционированных торговых павильонов, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцы павильонов самостоятельно начали убирать незаконные объекты

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Владельцы павильонов самостоятельно начали убирать незаконные объекты

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Павильоны не входят в схему размещения нестационарных торговых объектов. Собственникам предъявлены требования об освобождении территории и демонтаже ларьков»,— заявил и. о. главы администрации Прикубанского округа Александр Кучмин.

Специалисты выяснили, что никаких разрешительных документов у владельцев павильонов нет. На торговых объектах размещены требования об их демонтаже. Сейчас владельцы павильонов самостоятельно начали убирать объекты.

Тат Гаспарян

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