Более 3,5 тысяч деревьев вырубят для строительства ливневки в Краснодаре

На Западном обходе Краснодара из-за строительства сети ливневой канализации уничтожат 3525 лиственных деревьев и 273 кустарника. Подрядная организация произведет компенсационную высадку, сообщает муниципальный центр управления города Краснодара в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрядная организация произведет компенсационную высадку

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Подрядная организация произведет компенсационную высадку

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Проект строительства ливневки прошел госэкспертизу. Заключен контракт, включающий компенсационную высадку 3715 лиственных деревьев и 273 кустарников»,— говорится в сообщении.

В департамент городского хозяйства в марте поступило обращение подрядной организации ООО «Прогрессор» о необходимости оформления порубочного билета на вырубку деревьев в месте строительства сети ливневой канализации.

Специалисты установили, что в зоне проведения работ растет 3525 лиственных деревьев и 273 кустарника, находящихся в удовлетворительном состоянии, а также 190 деревьев, находящихся в аварийном состоянии.

Строительство ливневки здесь необходимо, чтобы исключить возможность подтопления.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram