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Орловские коммунисты готовы выдвинуть губернатора Андрея Клычкова на выборы

Член Совета Федерации и первый секретарь орловского обкома КПРФ Василий Иконников заявил в своем Telegram-канале, что партия готова выдвинуть губернатора Андрея Клычкова на выборы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Приезд на Орловщину Сергея Кириенко накануне избирательной кампании по выборам Губернатора Орловской области дал конкретный сигнал политическим и общественным силам области. Кремль определился с кандидатом в Губернаторы на предстоящих выборах — это Андрей Клычков, которого выдвинет на губернаторские выборы в июне этого года областное отделение КПРФ. Избирательная кампания обретает конкретные черты с лидерами и участниками предстоящей губернаторской гонки», — написал господин Иконников.

Сергей Кириенко посетил Орел во вторник. После рабочего визита он сказал, что покидает регион в хорошем настроении. Официально о выдвижении господина Клычкова, работающего главой региона с 2017 года, на новый срок не сообщалось. Сам он не раз говорил, что не собирается никуда уходить. В его окружении ожидают выдвижения на выборы.

Сергей Толмачев

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