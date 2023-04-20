Львова-Белова: в лагерях Кубани и Крыма остаются восемь украинских детей

Дети из украинских семей в октябре 2022 года были вывезены добровольно в здравницы Крыма и Краснодарского края. Сейчас в лагерях остаются всего восемь школьников, заявила в интервью RT Arabic уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я уверена, что в ближайшее время эти восемь человек окажутся со своими близкими родственниками»,— сказала она.

Украинских детей вывезли в здравницы во время активных военных действий с Херсонской, Запорожской, Харьковской областей. Затем активность военных действий отодвинула линию фронта, и часть «семей оказались за ленточкой».

«Родители попросили для них безопасного пространства, где они могли бы продолжить учебу, оздоровиться»,— рассказала она.

Трудности с возвращением детей родителям появились тогда, когда мужчин призывного возраста не выпускали из Украины, а российская сторона могла передать школьников только их законным представителям. К Новому году, добавила уполномоченный по правам ребенка, в здравницах Крыма и Краснодарского края оставалось около 400 детей.

«Таким образом, оперативно вернуть детей родителям не получилось. Тогда это было порядка 2,5 тыс. детей, которые приехали на отдых в Крым. И подчеркну: добровольно, бесплатно для семей, то есть у них была возможность обезопасить детей от постоянных обстрелов, постоянного страха за жизнь себя и своей семьи»,— объяснила Мария Львова-Белова.

Тат Гаспарян

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