Берегоукрепительные сооружения трассы «Адлер — Красная Поляна» отремонтируют за 142 млн руб.

На ремонт берегоукрепительных сооружений (габионной стены) трассы А-149 «Адлер — Красная Поляна» выделят 142 млн руб. из федерального бюджета. Сведения об этом размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Упрдор «Черноморье» Фото: Упрдор «Черноморье»

Заказчиком выступает ФКУ «Упрдор ''Черноморье''». Исполнителя выберут по результатам открытого электронного аукциона. Подача заявок завершится 25 апреля.

По данным извещения о закупке, защитные сооружения располагаются на автомобильной дороге А-149 «Адлер — Красная Поляна». Скоростное направление на участке км 6+900 справа отремонтируют до ноября текущего года с момента подписания контракта. В этом году на ремонт потратят 89,2 млн руб.

На участке автомобильной дороги км 45+150 слева А-149 строительные работы завершатся в апреле 2024 года. Цена работ в текущем году — 2,9 млн руб. В 2024 году она будет составлять 49,8 млн руб. На этих участках трассы А-149 дорожное движение реорганизуют.

Екатерина Мухамедова

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