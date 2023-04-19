ВС РФ постановил пересмотреть дело о взыскании с властей Мостовского района ущерба природе

Верховный суд РФ отменил судебные акты и отправил на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края дело о взыскании с администрации Мостовского района 2,3 млн руб. ущерба за несанкционированное размещение отходов ТКО. Об этом сообщает пресс-служба южного управления Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В конце 2021 года ведомство обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о взыскании ущерба с властей муниципалитета, на которых лежат полномочия по распоряжению земельными участками. Тогда судебный орган не поддержал исковые требования и отказал природоохранному органу. После обжалования решений в двух вышестоящих инстанциях суд не нашел оснований для их отмены.

Управление Росприроднадзора обратилось с жалобой в ВС РФ. 13 апреля он отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

Татьяна Ручкина

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