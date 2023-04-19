Товарооборот Тюменской области и Узбекистана за год вырос почти в два раза

За 2022 год товарооборот Тюменской области и Узбекистана вырос в 1,8 раза в сравнении с 2021 годом. Об этом в telegram-канале написал тюменский губернатор Александр Моор. В среднеазиатскую республику регион поставляет пиломатериалы, сельхозпродукцию, нефтепромысловое оборудование. Из Узбекистана импортируются овощи, фрукты, изделия из пластмассы, электрические машины и оборудование. В Ташкенте постоянно действует экспозиция продукции тюменских компаний.

Губернатор также сообщил о проведении рабочей встречи с генеральным консулом Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым, в ходе которой поднимались вопросы дальнейшего сотрудничества.

На следующей неделе тюменская делегация планирует работать в Ташкенте на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия 2023», добавил Александр Моор. «Презентуем узбекским компаниям в том числе и преимущества нефтегазового кластера. Уверен, наше сотрудничество будет только расширяться»,– подчеркнул он.

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