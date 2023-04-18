Главные новости за 18 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Верховный суд Крыма назначил 10 лет колонии строгого режима жителю республики за поджог здания военкомата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в Советском районе.

Сотрудники полиции задержали в Краснодаре 34-летнего мужчину, который гулял с пневматической винтовкой. В момент задержания он был пьян и вел себя неадекватно.

В Анапе школьница пыталась употребить под видом наркотиков пищевую соду. Видео, как ученица школы №7 якобы пробует наркотики, в соцсетях выложили знакомые девочки. Полиция начала проверку.

Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам условно бывшего члена совета директоров банка «Крыловский» Наталью Никонович. Его признали виновной в хищении средств банка на 6,1 млрд руб.

В Адыгее двое участковых пойдут под суд за продажу данных об умерших похоронному бюро. Один из них получил взятку в 17 тыс. руб., другой — 10 тыс. руб.

Краснодарский краевой суд признал бывшего замдиректора «Кубаньмелиоводхоза» Сергея Якуба виновным в нарушении требований безопасности при эксплуатации Федоровского гидроузла. Чиновник получил штраф в размере 2 тыс. руб.

В Краснодарском крае число заболевших корью выросло до 29 человек. Больше всего заразившихся выявили в Краснодаре и Сочи.

Прокуратура организовала проверку после избиения матерью своей несовершеннолетней дочери в лифте одного из домов Краснодара.

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