«Росводоканал Краснодар» построил сети для станции на улице Береговой

В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» завершил строительство сетей водоотведения общей протяженностью 505 метров по ул. Береговой

Фото: ООО "Краснодар Водоканал"

Прокладка трубопровода с высокими технологическими характеристиками осуществлялась с использованием современного метода горизонтально-направленного бурения. Строительство сетей на глубине залегания более двух метров проводилось в целях подключения их к новой канализационно-насосной станции (КНС) на ул. Береговой.

«На данный момент производится подключение нового трубопровода к существующим сетям диаметром 225 и 110 мм, - отметил директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов. – Кроме того, ведется подготовка прилегающей территории под установку здания КНС и оборудования в ней».

На новой станции будут установлены основной и резервный насосы, у каждого из которых оптимальная мощность составляет 25 кубометров в час. Производительные и надежные агрегаты обеспечат бесперебойную работу объекта по приему и транспортировке сточных вод.

Для удобства абонентов мероприятия «Росводоканал Краснодар» проводит без ограничения коммунальных услуг.

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