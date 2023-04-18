Штормовое предупреждение из-за угрозы подъема воды в реках объявили на Кубани

С 19 по 21 апреля на реке Кубань в юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Местами в Краснодарском крае (исключая город Сочи — зона прогнозирования ФГБУ «СЦГМС ЧАМ») ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20–22 м/с.
Подъемы уровня воды на реках ожидаются в Крымском, Абинском, Северском, Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Апшеронском, Туапсинском районах, а также в Горячем Ключе и Геленджике.
Читайте нас в Telegram