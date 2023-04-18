Global Ports и «Еврохим» договорились об отправке удобрений через Большой порт Петербурга

Контейнерный оператор Global Ports Investments PLC заключил соглашение с производителем удобрений «Еврохим» об отгрузке продукции через Большой порт Санкт-Петербурга. Логисика будет осуществляться в специальных контейнерах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Global Ports.

«Global Ports будет обеспечивать отправку продукции с предприятий "Еврохима" в собственных специализированных контейнерах в составе контейнерных поездов на свои многофункциональные терминалы в порту Санкт-Петербурга»,— цитирует агентство документ.

Соглашение между компаниями будет действовать до конца 2025 года. Ожидается, что среднемесячный объем перевалки в спецконтейнерах достигнет 100 тыс. тонн.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что грузооборот Большого порта Санкт-Петербург по итогам I квартала 2023 года составил 9,6 млн тонн. Это меньше на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики ожидают, что позитивных изменений в динамике грузооборота ожидать не стоит.

Подробнее — в материале «Грузооборот порта сохраняет минус».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте