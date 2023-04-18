Цены на минеральные удобрения в Краснодарском крае снизились на 7%

В среднем снижение цен на минеральные удобрения составляет порядка 7% по всем видам, в том числе на аммофос — до 6,3 %, аммиачную селитру — до 10%, КАС — до 14%, карбамид — до 15%, азофоску — до 1%. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

По данным аграрного ведомства, хозяйства полностью обеспечены азотными удобрениями для проведения подкормки озимых колосовых культур и фосфорсодержащими минеральными удобрениями для сева яровых культур.

Снизился рост цен и на средства защиты растений.

По информации минсельхоза Кубани, по сравнению с 2022 годом рост цен уменьшился в среднем на 30%, в том числе: по инсектицидам — до 46%, фунгицидам — до 32%, гербицидам — до 9%, десикантам — до 6%.

В 2022 году, напротив, произошел существенный скачок цен на средства защиты. Так, по основным действующим веществам по сравнению с 2021 годом рост в среднем составлял более 44%, в том числе по инсектицидам — 35%, фунгицидам — 50%, гербицидам — 48%, десикантам — 22%, приводит данные пресс-служба минсельхоза региона.

Андрей Пугачев

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