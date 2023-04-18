Акция: скидка на машино-места в ЖК «SMART City»

Одним из основных отличий дома экономкласса от дома класса «комфорт» является наличие подземного паркинга. Машино-место в подземном гараже за последние годы стало не роскошью, а одним из критериев комфортной жизни человека. Это экономия времени и нервов в поиске парковки, это чистая обувь и, как следствие, чистый салон авто. Это всегда готовый к поездке теплый автомобиль и когда с пакетами с парковки – сразу в лифт!

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В завершение продажи машино-мест в подземном паркинге ЖК «SMART City»1 застройщик PAN City Group2 объявляет о старте акции «При покупке квартиры – машино-место со скидкой 5%»3 ! Аналогичная скидка 5% предоставляется покупателю при покупке двух и более машино-мест.

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Таким образом, сейчас вы можете приобрести семейное машино-место по цене от 621,7 тыс. руб., а машино-место категории «стандарт» – от 712,5 до 902,5 тыс. руб.

Не все знают, что машино-место можно приобрести в ИПОТЕКУ4 по ставке от 10,4% с первоначальным взносом от 15% – таким образом, вы получаете машино-место всего за 5,8 тыс. руб. в месяц!

Представьте, что каждое утро вы минуете непогоду, просто спустившись на лифте на парковку5 , не будете тратить время на прогрев двигателя или очистку машины от снега и наледи, а также избавите себя от ежевечернего поиска свободного парковочного места. Позаботьтесь заранее о своем комфорте и безопасности вашего автомобиля! Спешите! Количество машино-мест ограничено!

Успейте выгодно забронировать и приобрести квартиру с машино-местом, а персональный менеджер отдела продаж компании PAN City Group бесплатно поможет подобрать банк в зависимости от особенностей и пожеланий покупателя и направить заявку на одобрение ипотечного кредита.

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Познакомиться с ЖК «SMART City» во всех деталях, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City, или получить консультацию у специалистов отдела продаж по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «SMART City» – многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, ул. Стахановская, 52а. Застройщик – ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». 2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». 3 Скидка 5% на машино-места в ЖК SMART City предоставляется при покупке двух мест и более в одни руки либо при единовременной покупке квартиры и машино-места. Срок проведения акции – с 17.04.2023 по 30.06.2023 г. Количество мест, участвующих в акции, ограничено. Подробная информация размещена на https://morion-smartcity.ru/. 4 Ипотека предоставляется на покупку машино-места путем заключения договора купли-продажи. Процентная ставка при покупке машино-места в готовом доме составляет 10,4% для участников зарплатного проекта Банка ДОМ.РФ и 10,6% годовых для остальных клиентов. Первоначальный взнос – от 15%, сумма кредита – от 300 тыс. до 2 млн руб. (для регионов), срок кредитования – от 3 до 30 лет. Сумма ежемесячного платежа 5809,41 руб. рассчитана для семейного машино-места стоимостью 654 500 руб. с учетом скидки 5% при покупке в ипотеку под 10,4% годовых при первоначальном взносе 15% (93 266,25 руб.) на 15 лет. 5 Выход из лифтового холла первого этажа каждой секции возможен в помещение автостоянки ЖК «SMART City» на 70 машино-мест, расположенной на первом этаже дома (отм. –0,900). Выход из помещения автостоянки ЖК «SMART City» на 19 машино-мест, расположенной в техническом подвале (отм. –3,950), осуществляется на улицу.

ООО СЗ "МОСТ Сити Проект"