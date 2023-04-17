Главные новости за 17 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) прогнозируют, что закрытые аэропорты в 11 городах России, в том числе в Краснодарском крае, возобновят работу не раньше 2029 года.

Защита попросила оправдать Сергея Бугоркова, подозреваемого в убийстве пятилетнего пасынка в Краснодаре. Кроме того, защита его жены Алены Бугорковой, также подозреваемой в убийстве сына, попросила сократить ей срок до пяти лет лишения свободы.

Полиция организовала проверку после избиения жительницей Краснодара своей дочери в лифте. О произошедшем стало известно после появления видео с камеры в лифте, на котором женщина хватала ребенка за волосы и била по голове.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Александру Власову разобраться в причинах отключения мемориалов «Вечный огонь» в муниципалитетах.

Жителей пятиэтажного дома эвакуировали из-за лопнувшей трубы котельной в станице Ленинградской.

Доходы курортно-туристского комплекса Сочи в прошлом году в сравнении с аналогичным периодом 2021 года выросли на 18%, до 57 млрд руб.

На Всесвятском кладбище в центре Краснодара на надгробиях появятся QR-коды. Штрихкод позволит получить расширенную информацию об усопших.

С 28 апреля по 17 сентября на трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги ограничат движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 15 тонн.

В Адыгее планируют построить завод по производству молотой извести мощностью 400 тонн в день. Инвестор — АО «Медвежья гора» — может вложить в новое производство более 2 млрд руб.

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