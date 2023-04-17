Вениамин Кондратьев поручил разобраться в причинах отключения мемориалов «Вечный огонь»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил вице-губернатору Александру Власову разобраться в причинах отключения мемориалов «Вечный огонь» в муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Жители некоторых районов жалуются, что мемориальные комплексы “Вечный огонь“ зачастую не работают. Это зона ответственности муниципальных властей. Как доложили главы районов — проблема возникает из-за того, что символы воинской славы не подключены к сетевому газу», — сказал глава края.

Также он добавил, что необходимо решить вопрос по подключению мемориалов.

«Вечный огонь — это не газовая конфорка. Если “Вечный огонь“ зажжен, он не должен потухнут»,- отметил губернатор.

За последние три года на восстановление воинских захоронений, мемориалов и обелисков в Краснодарском крае было направлено более 200 млн руб. В этом году на ремонт 20 памятников выделили 105 млн руб. Они расположены в Новороссийске, а также в Белоглинском, Калининском, Брюховецком, Северском, Крыловском, Апшеронском, Мостовском, Курганинском, Славянском, Темрюкском и Тимашевском районах.