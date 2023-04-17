На трассе Пермь-Екатеринбург 18 апреля ограничат движение транспорта

Во вторник, 18 апреля, с 15:20 до 16:20 на участке трассы Р-242 Пермь-Екатеринбург из-за ремонтных работ будет закрыто движение транспорта в обе стороны. Речь идет о путепроводе над железнодорожными путями на 200 км трассы. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

Альтернативный проезд для легкового транспорта будет организован через п. Заря – п. Уфимский – д. Нижний Арий, а также Дружинино - Атиг - Нижние Серги - Михайловск - Пантелейково - Арти - Красноуфимск - Александровское - Ачит (км 183 - км 276) и через Первомайское - Битимка - Первоуральск (км 290 - км 342).

По данным «Уралуправтодор», ширина проезжей части трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург будет расширена до четырех полос на участках км 187, 232, 276, 301, 326, а также будет увеличена грузоподъемность сооружений.

Полина Хабарова

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