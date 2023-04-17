В Ейске при пожаре в частном доме погиб пенсионер

Житель Ейска погиб при пожаре в частном доме. Следователи устанавливают обстоятельства пожара, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Пожар произошел в ночь на 17 апреля в доме, расположенном на улице Мира. По предварительным данным, в одной из комнат произошло возгорание. Пожарных на место вызвали соседи, увидевшие пожар. После локализации возгорания в помещении обнаружили тело 84-летнего хозяина дома. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание.

Следователи проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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