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Председатель Совфеда Матвиенко встретила Пасху в Петербурге

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко встретила Пасху в новом соборе в Приморском районе на улице Долгоозерной, сообщили 16 апреля в пресс-службе верней палаты парламента.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко (справа) и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилл (слева)

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко (справа) и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилл (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко (справа) и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилл (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Службу провел настоятель церкви протоиерей Александр Ткаченко. Комплекс построен на пожертвования, в 2020 году собор начал свою работу. В настоящий момент в помещении все еще работают над внутренней отделкой.

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