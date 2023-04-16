Председатель Совфеда Матвиенко встретила Пасху в Петербурге

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко встретила Пасху в новом соборе в Приморском районе на улице Долгоозерной, сообщили 16 апреля в пресс-службе верней палаты парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко (справа) и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилл (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко (справа) и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилл (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Службу провел настоятель церкви протоиерей Александр Ткаченко. Комплекс построен на пожертвования, в 2020 году собор начал свою работу. В настоящий момент в помещении все еще работают над внутренней отделкой.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте