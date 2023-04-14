В Воронежской области разрабатывают систему защиты от дронов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказал, что в регионе могут внедрить систему защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Важно обезопасить себя именно от небольших дронов, подчеркнул глава региона. От других угроз, по его словам, область защищена системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Мы защищены ПВО, в этом я уверен. Но мы не застрахованы от действий террористических и диверсионных групп. И мы с коллегами из силового блока этим занимаемся, находимся в полном контакте. Разрабатываем систему защиты от беспилотников»,— рассказал Александр Гусев.

Отметим, что регионы Черноземья регулярно подвергаются атакам БПЛА. Так, 10 апреля беспилотник упал на территорию белгородского аэропорта. 4 апреля два взрывных устройства было сброшено в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга Белгородской области, а 14 марта ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородским районом. Беспилотники сбивали и в Воронежской области — например, средства ПВО уничтожили один из них ночью 2 января.

С конца прошлого года в Воронеже запрещено пользоваться БПЛА, в середине марта власти объявили, что завершают разработку документации для согласования с правительством региона использования дронов в рабочих целях.

Андрей Цветков, Мария Старикова