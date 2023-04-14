Строительство главного воинского храма ЮВО вышло на завершающий этап

Накануне празднования Пасхи губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал в главном воинском храме Южного военного округа, расположенном на ул. 339-й Стрелковой Дивизии в Ростове. Строительство объекта уже на завершающем этапе, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Следующая фотография 1 / 6 Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Строители уже возвели стены храма и установили основание купола. Высота здания составляет 40 м., диаметр купола – 18 м. На богослужение здесь смогут собраться до 1,5 тыс. человек.

Сейчас рабочие занимаются остеклением верхних рядов оконных конструкций. Затем начнется внутренняя отделка помещений храма. Алтарный иконостас будет украшен иконами, выполненными в технике мозаики. Также продолжается благоустройство прилегающей территории рядом с площадью и монументом Георгию Победоносцу. В балке с северной стороны создают сквер с озером.

«При формировании архитектурного облика храма использованы композиционные приемы и декор, характерные для византийского стиля»,– отмечает пресс-служба правительства региона.

Анастасия Назарова