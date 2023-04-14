В Краснодаре будут судить подозреваемого в краже машины и убийстве ее продавца

Уголовное дело в отношении жителя Краснодара, подозреваемого в хищении машины и убийстве ее продавца из Динского района, передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в начале декабря 2022 года 44-летний житель Краснодара, который имел непостоянный заработок, решил похитить чужой автомобиль для последующей продажи. По объявлению он связался с жителем станицы Новотитаровской Динского района, который продавал «Ладу Гранта», и ввел его в заблуждение о покупке автомобиля.

Вечером 11 декабря краснодарец под предлогом заключения сделки купли-продажи попросил продавца приехать к нему домой в садовое товарищество «Лекраспромовец». Во дворе своего дома покупатель дождался, пока продавец подпишет и передаст ему договор купли-продажи автомобиля стоимостью более 450 тыс. руб. После этого в момент, когда мужчина отвернулся, он не менее четырех раз ударил его заранее приготовленной кувалдой по голове, после задушил руками. Его тело преступник отвез и закопал в полях на территории Динского района. Также он выбросил в разных местах кувалду, лопату и два мобильных телефона потерпевшего.

Когда знакомые погибшего приехали его искать, житель Краснодара сообщил, что купил машину, рассчитался с ним и отвез его домой. Сестра потерпевшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже без вести. Причастность обвиняемого к убийству была оперативно установлена, и его задержали.

На него завели уголовное дело о сопряженном с разбоем убийстве и разбое в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Краснодарец дал признательные показания и указал место захоронения погибшего, а также нахождения его вещей и орудий преступления. Его заключили под стражу, действие которой продлено на период рассмотрения дела судом. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram