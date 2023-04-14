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Предпринимателя Кумарина могут допросить по делу об убийстве под Петербургом

Известный предприниматель из Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин) может быть допрошен по делу об убийстве Вячеслава Орлова, которого обвиняли в посредничестве между налоговиками и «тамбовцами», занимавшимися рейдерскими захватами фабрик. Об этом 14 апреля пишет «Деловой Петербург».

По версии следствия, Орлов имел отношение к рейдерским захватам ряда фабрик и предприятий в Петербурге в 2005-2006 годах. В том числе речь идет о Петербургском нефтяном терминале, отеле «Санкт-Петербург», Кондитерской фабрике имени Крупской. Ранее суд признал, что бизнесмен Кумарин был главой «тамбовского» преступного сообщества.

Следователи рассматривают версию, что Орлов мог дать показания о связи между рейдерами и налоговиками, это могло стать мотивом убийства. В августе 2006 года ему предложили скрыться, а ныне обвиняемый по этому делу Адеишвили с подельниками вывез его из города и убил лопатой.

Как узнало издание, адвокаты Адеишвили обсуждают вопрос вызова в качестве свидетеля Владимира Кумарина. При этом ранее он в прокуратуру для дачи показаний не вызывался, хоть и был в списке свидетелей.

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