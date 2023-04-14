В Сочи продлят разрешение на строительство проблемного ЖК «Эльсинор» до июля 2025 года

В Сочи продлят разрешение на строительство ЖК «Эльсинор» до июля 2025 года. Возобновить работы на объекте планируется в ближайшее время, сообщает пресс-служба мэрии.

Кредиторы застройщика жилого комплекса по улице Пасечной вместе с инвестором заключили мировое соглашение. Дольщики смогут получить денежную компенсацию или дождаться завершения строительства.

Сейчас в Едином реестре проблемных объектов находится девять жилых комплексов Сочи. По словам главы города Алексея Копайгородского, по всем объектам выработан алгоритм действий. Мэрия курорта и краевой департамент по надзору в строительной сфере активно работают с застройщиками, инвесторами, арбитражными управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

«Информируем дольщиков обо всех этапах и решениях. Руководство страны и края ставит задачу полностью решить вопрос с проблемными долгостроями до конца 2023 года, и мы ее выполним»,— отметил Алексей Копайгородский.

В 2015 году потребительский жилищно-строительный кооператив «Наш Дом» начал возводить жилой комплекс «Эльсинор» на земельном участке площадью 8,064 тыс. кв. м. Прокуратура Центрального района Сочи запретила застройщику ЖК привлекать денежные средства граждан. Позже жилой комплекс возводила строительно-инвестиционная компания «Остринский». Собственник ООО Антон Остринский был объявлен правоохранительными органами в международный розыск. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Татьяна Ручкина

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