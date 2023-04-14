Объявлены победители Российского инвестиционного чемпионата, одного из крупнейших в мире конкурса для инвесторов. Его проводят «Тинькофф Инвестиции». В двух этапах чемпионата приняли участие в общей сложности 250 тыс. российских инвесторов и трейдеров. Для победы им необходимо было показать наибольшую доходность при торговле любыми финансовыми инструментами, доступными в «Тинькофф Инвестициях». Принять участие в чемпионате могли все инвесторы, имеющие брокерский счет в «Тинькофф Инвестициях» и зарегистрированные в социальной сети «Пульс». Победителями стали 50 человек, сумевших продемонстрировать наибольшую доходность, которая достигала более чем 700%. Размер вознаграждения составил от 120 тыс. руб. до 2,5 млн руб. в зависимости от размера инвестпортфеля. Призовой фонд соревнования — 100 млн руб.

Владелец Twitter Илон Маск объявил о запуске в соцсети монетизации пользовательского контента. По его словам, в течение 12 месяцев пользователи будут получать средства от подписчиков, за исключением комиссии платежных систем. Маск уточнил, что платформы iOS и Android взимают по 30% комиссии. По истечении первого года эта комиссия снизится до 15%, но Twitter добавил свою, размер которой будет «небольшим».

Крупные российские операторы просят абонентов актуализировать персональные данные под угрозой ограничения услуг связи . По данным “Ъ”, такая активность связана с грядущими в мае проверками Роскомнадзора в рамках борьбы с серыми сим-картами.