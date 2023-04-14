Российские геймеры хотят экранизацию Atomic Heart

Большая часть российских геймеров (45%) хочет экранизацию видеоигры Atomic Heart — об этом стало известно в результате опроса VK Play 123 тыс. студентов направления «Игры» в Skillbox и сообщества VK Play. На втором месте по востребованности — Cyberpunk 2077 (44%), замыкает тройку God of War (35%). Также российские геймеры были бы не прочь увидеть киноадаптации Red Dead Redemprion 2 (33%) и Grand Theft Auto (26%).

Опрошенные отметили самые удачные и неудачные экранизации видеоигр. Среди лучших примеров — «Варкрафт», сериалы «Аркейн» и «Одни из нас», а также фильмы «Мортал Комбат» и «Анчартед: На картах не значится». Худшими считаются киноадаптации «Фар Край», «Хитман», «Need for speed: Жажда скорости», «Соник в кино» и «Супербратья Марио».

Российские геймеры разделились в мнении, в чем залог хорошей экранизации, по трети опрошенных считают, что это либо максимальное визуальное и сюжетное соответствие игре, либо смелая адаптация сценария под формат кино или сериала, либо участие создателей игр. Главными минусами экранизаций назвали желание авторов фильмов нажиться на фанатах игр, а еще домысливание мотивов за персонажей. Также плохая экранизация портит впечатление от игры. Лучшими играми для адаптаций признали приключения, экшен и ролевые игры. Худшими — survival и шутеры.

Евгений Федуненко