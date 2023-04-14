В Алуште ранее судимого за изготовление взрывчатки обвиняют в попытке госизмены

Жителя Алушты, которого ранее судили за экстремизм и изготовление взрывчатого устройства, обвиняют в попытке госизмены. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Судебное заседание назначено на 18 апреля. Как говорится на сайте суда, мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 30, ст. 275 («Приготовление к госизмене») и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Как сообщает ТАСС, в июле 2018 года сотрудники спецслужб нашли по месту проживания Альберта Круглова два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами, замаскированных под термос и бутылку. Тогда же выяснилось, что он был сторонником языческой идеологии и разместил на своей странице в соцсети призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

В июне 2019 года Алуштинский городской суд признал мужчину виновным в незаконном изготовлении взрывных устройств, а также публичных призывах к экстремистской деятельности. Его осудили на 1 год и 8 месяцев и назначили 60 тыс. руб. штрафа.

Татьяна Ручкина

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