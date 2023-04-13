Консолидированная выручка петербургского застройщика Legenda за 2022 года сократилась на 24%

Строительная компания Legenda о итогам прошедшего года сократила консолидированную выручку на 24%, до 8,2 млрд рублей. Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании, такая динамика обусловлена начальной стадией реализацией части проектов и переносом некоторых запусков на следующий год.

Общий объем продаж за 2022 год составил 9,3 млрд. рублей (-30% YoY). Снижение обусловлено сокращением сделок в премиум-классе и коммерческой недвижимости. В Петербурге Legenda за прошлый год открыла продажи в трех новых проектах сегмента «бизнес»: «Черная речка, 41», «Лисичанская, 22» и «Большой, 67».

Кроме того в 2022 году компания вошла в проект комплексного редевелопмента территории Северного Речного порта в Москве. Сделка увеличила в 1,6 раза объем адресной программы, которая составляет сейчас 720 тыс. м2.

Аналитики компании подчеркивают, что за год Legenda показала заметные результаты в направлении развития, продаж в текущих проектах и закрепила место среди лидеров по продажам жилья в высоком ценовом сегменте.

Надежда Ярмула

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