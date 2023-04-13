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Премьер-министр РФ Мишустин прибыл в Тюмень

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Тюмень. Об этом сообщили в telegram-канале правительства. У трапа самолета его встретили полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, премьер-министр посетит областную физико-математической школу, одно из ведущих промышленных предприятий региона, а также лабораторно-исследовательский центр.

В мероприятиях также примут участие участие федеральные министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Николай Шульгинов.

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