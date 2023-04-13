В Туапсинском районе пенсионер погиб после лобового столкновения с грузовиком

В Туапсинском районе произошло ДТП, в котором погиб пожилой водитель «Лады». Об этом сообщает отдел безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 12 апреля около 19 часов в районе 77-го км автодороги «пгт Джубга — г. Сочи». По предварительным данным, 62-летний водитель «Лады» на правом закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «СКАНИА» под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» скончался до прибытия скорой медицинской помощи, его пассажир, 56-летняя женщина, находится на амбулаторном лечении. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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