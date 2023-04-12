В Крыму на сохранение и развитие объектов культуры выделили 4,3 млрд рублей

В 2022 году в Крыму на сохранение и развитие объектов культуры направили 4,3 млрд руб. Об этом сообщил председатель совмина республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале. Он отметил, что особое внимание уделяют небольшим населенным пунктам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Гоцанюк Фото: Юрий Гоцанюк

За прошлый год в регионе провели капремонт двух домов культуры, двух детских школ искусств, а также капремонт и реконструкцию Красноперекопского и Красногвардейского краеведческих музеев. Кроме того, были приобретены музыкальные инструменты для девяти школ искусств и оснащены три музея.

«Выполнены восстановительные работы на 15 воинских захоронениях, являющихся объектами культурного наследия, нанесены 450 имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений, установлено 100 мемориальных знаков»,- отметил Юрий Гоцанюк.

Всего за 2022 год в Крыму провели более 12 тыс. культурно-массовых, просветительских и развлекательных мероприятий.

Татьяна Ручкина

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