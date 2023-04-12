В Тимашевском районе пенсионер раздавил лежавшего на проезжей части пешехода

В Тимашевском районе пенсионер наехал на пешехода, который лежал на проезжей части. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отдел БДД ГИБДД по Краснодарскому краю Фото: отдел БДД ГИБДД по Краснодарскому краю

ДТП произошло около 23 часов 11 апреля в районе 5-го км автодороги «Подъезд к х. Ленинский». По предварительным данным, 70-летний водитель Hyundai Accent наехал на 37-летнего мужчину, который лежал на проезжей части дороги по ходу движения транспортных средств. На его верхней одежде не было световозвращающих элементов.

От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

Татьяна Ручкина

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