Более 52 тысяч детей из Москвы отправятся на курорты Кубани и Крыма

Курорты Краснодарского края и Республики Крым предпочли более 60% льготных семей из Москвы. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, в этом году столица предоставила квоты на бесплатный отдых более чем для 52 тыс. детей-льготников. Так, за счет городского бюджета на отдых отправятся дети из малообеспеченных семей, с особенностями развития, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, а также дети ветеранов боевых действий.

Дети направятся в лагеря, продолжительность смены в которых составит в среднем от 18 до 21 дня. В пресс-службе Мосгортура рассказали, что география отдыха значительно расширилась, льготные путевки закуплены в 18 туристско-курортных зон. Появились и новые турнаправления — Алтай, Байкал и Дальний Восток. Их выбрали порядка 20% родителей.

Екатерина Мухамедова

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