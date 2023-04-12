ГИБДД совместно с ГАТИ проведут совместный рейд против нарушителей ПДД во дворах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) и ГИБДД проведут совместный рейд по дворам Санкт-Петербурга. Искать будут нарушения правил парковки, дата мероприятий пока не названа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник ДПС выписывает штраф курьеру на элетровелосипеде.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Сотрудник ДПС выписывает штраф курьеру на элетровелосипеде.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Сотрудники ведомств будут работать во дворах Выборгского, Московского и Фрунзенского районов города, где фиксируется наибольшее количество нарушений. Об этом рассказал в эфире Центра управления регионом врио начальника ГАТИ Алексей Геращенко. Среди распространенных нарушений он перечислил парковку на внутриквартальных тротуарах, а также создание помех для пешеходов и других машин.

Специалисты в том числе обратят внимание на проблемы благоустройства, которые влияют на запаркованность. Предложения по их устранению они направят в комитет по благоустройству.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ГИБДД анонсировали рейды по выявлению пьяных водителей в Петербурге и Ленобласти.

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