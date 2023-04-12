Инспекторы ДПС в Удмуртии выстрелили по колесам автомобиля в ходе погони за нарушителем

В деревне Варавай в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии сотрудники полиции применили табельное оружие для остановки «ВАЗ 2114», водитель которого создавал угрозу на дороге. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, внимание экипажа ДПС мужчина привлек тем, что резко свернул на другую улицу при виде полицейских.

При этом водитель игнорировал неоднократные требования остановиться, а также пытался скрыться по проселочным улицам населенного пункта. После выезда на полевую дорогу инспекторы приняли решение о применении табельного оружия. В результате по колесам автомобиля было произведено 10 выстрелов.

Водителем оказался 61-летний житель деревни. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования и остановке автомобиля, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Автомобиль разместили на спецстоянке.