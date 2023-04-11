Школа в районе Западного обхода в Краснодаре откроется 1 сентября

Школу на 1550 мест в районе Западного обхода в Краснодаре введут в эксплуатацию 1 сентября 2023 года, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Мы договаривались, что одновременно с домами будут строиться школы, детские сады, поликлиники. Сегодня увидели, что застройщик придерживается именно этих правил»,— отметил глава Кубани.

На сегодняшний день школа готова на 85%. Здесь завершают внутреннюю отделку и фасадные работы, благоустройство территории, спортивных площадок и пожарных проездов.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram