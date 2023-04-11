Polestar анонсировал электрический купе-кроссовер

Компания Polestar (ранее придворное тюнинг-ателье Volvo, ставшее отдельным суббрендом) анонсировала новую модель — электрический купе-кроссовер Polestar 4.

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Фото: Polestar Polestar 4

Фото: Polestar

Заявлено, что новинка получит дизайн, основанный на концепт-карах бренда, а также станет самым быстрым серийным автомобилем Polestar. Никакой другой информации о купе-кроссовере нет. Публичный дебют Polestar 4 состоится 18 апреля на автосалоне в Шанхае.

Напомним, на 2024 год анонсирована премьера электрического седана Polestar 5, который станет последней из заявленных новинок бренда.

Максим Вершинин

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