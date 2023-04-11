Власти Ленинградского района предупредили жителей об учебных полетах авиации

В ближайшие три дня в Ленинградском районе Краснодарского края будут проводиться учебные полеты авиации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ленинградского района Фото: пресс-служба администрации Ленинградского района

Полеты будут проходить с 11 по 14 апреля в филиале войсковой части 55575 (мишенное поле, ст. Ленинградская). Они пройдут с применением авиационных средств поражения.

«В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона»,- подчеркнули в администрации Ленинградского района.

Татьяна Ручкина

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