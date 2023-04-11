Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Ленинградского района предупредили жителей об учебных полетах авиации

В ближайшие три дня в Ленинградском районе Краснодарского края будут проводиться учебные полеты авиации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградского района

Фото: пресс-служба администрации Ленинградского района

Полеты будут проходить с 11 по 14 апреля в филиале войсковой части 55575 (мишенное поле, ст. Ленинградская). Они пройдут с применением авиационных средств поражения.

«В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона»,- подчеркнули в администрации Ленинградского района.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...