В Краснодаре отменили торги по продаже имущества Пашковского хлебозавода

Торги по реализации имущественного комплекса одного из старейших предприятий Краснодара — ООО «Пашковский хлебозавод» — отменили по требованию кредитора. Соответствующее уведомление размещено на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Аукцион был назначен на 20 апреля. Семью лотами планировалось реализовать грузовые (ГАЗ, ЗИЛ) и легковой (LADA Granta) автомобили предприятия, офисную технику и недвижимость, здания хлебозавода на ул. им. Фадеева, 159. Общая стоимость имущества составляет 72,8 млн руб.

Хлебозавод был построен на окраине станицы Пашковской в 1935 году. Это одно из старейших предприятий города. Его ассортимент составлял более 100 наименований хлебобулочных изделий, мощность — 7, 3 тыс. т продукции в год. Объем производства основных видов продукции в 2019 году составил 2,2 тыс. т в год, в 2020-м — 1,2 тыс. т.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пашковский хлебозавод» зарегистрировано в августе 2008 года в Краснодаре. Руководителем указан Владимир Зюрин, бенефициаром — депутат Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Харламов .Выручка компании по итогу 2021 года составила 20,6 млн руб., убыток — 13,9 млн руб.

В марте 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Пашковский хлебозавод» банкротом по заявлению предпринимателя Данила Ярославцева. Задолженность завода на тот момент составляла 11,5 млн руб.

О тяжелом финансовом состоянии стратегического городского предприятия открыто заявили в апреле 2021 года. Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов поручил разработать план спасения хлебозавода.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram