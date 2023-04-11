Галицкий прокомментировал предложение сделать платным вход в Японский сад в Краснодаре

Сергей Галицкий прокомментировал идею сделать вход в Японский сад в парке «Краснодар» платным. Бизнесмен дал понять, что не собирается брать деньги, говорится в официальном Telegram-канале парка.

Брать деньги за вход в новую популярную локацию Краснодара предложила одна из посетительниц, которая случайно встретилась с создателем парка у кафе. Она сообщила, что многие готовы платить за вход, чтобы деньги шли на поддержание парка.

«Галицкий приостановился, отрицательно покачал головой и даже показал руками - нет, и нет, нет, денег не надо!.... Вот такая история»,- публикует слова женщины Telegram-канал.

Татьяна Ручкина

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