Петербург и Симферополь свяжет автобусный маршрут «Пассажиравтотранса»

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» с 29 апреля запустит регулярный автобусный маршрут № 5894 Санкт-Петербург—Симферополь. Южный город стал лидером голосования петербуржцев, запущенном Смольным.

«Рейсы в крымскую столицу будут производиться еженедельно по субботам в 7:00 с петербургского автобусного вокзала. Прибытие в Симферополь — на следующий день в 21:00»,— говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

Отмечается, что новый маршрут призван обеспечить постоянное сообщение между городами в условиях приостановки полетов на юг России.

Кроме того, с 28 апреля «Пассажиравтотранс» запустит также регулярный маршрут № 5448 из Петербурга в Геленджик.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте